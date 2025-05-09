Москва, 9 мая, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов 9 мая подписал указ о проведении салютов в День Победы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Светлана Шевченко/РИА Новости

Салюты состоятся в Москве, других городах-героях и городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, в том числе в Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Петербурге, Туле и Смоленске.

«В ознаменование 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов приказываю: 9 мая 2025 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации», — сказано в приказе министра.

Салюты будут произведены тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.

Белоусов также поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Победы, отметив, что граждане России навеки сохранят память о великом подвиге предков, освободивших человечество от нацизма.

«Сегодня в ходе специальной военной операции защитники Отечества, продолжая традиции поколения победителей, с честью выполняют свой воинский долг. Самоотверженно борются с неонацистами, образцово решают поставленные задачи, обеспечивают суверенитет и безопасность Российской Федерации», — указал министр.

Как передавало ИА Регнум, утром 9 мая в Москве на Красной площади прошёл торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Парадом Победы командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад министр обороны.

На трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и президентом России Владимиром Путиным присутствовали лидеры ряда иностранных государств, в том числе Китая, Бразилии, Белоруссии, Кубы, Сербии и Словакии. Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России.