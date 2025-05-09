Москва, 9 мая, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с попытками исказить ее события. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Россияне — наследники победителей, праздник 9 Мая для каждой семьи и для всей страны — родной и самый главный, отметил он. Отцы, деды и прадеды, спасшие Отечество, завещали своим потомкам защищать Родину, отстаивать национальные интересы, тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности, всё то, что дорого и свято, добавил президент.

«Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма. Она будет бороться с бесчинствами, творимыми поборниками этих агрессивных, разрушительных идей.

Как сообщало ИА Регнум, Путин не раз подчеркивал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Он отмечал, что важная роль в этой работе отводится движению поисковиков, а также таким знаковым акциям, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд памяти». Они призваны познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы, пояснял российский лидер.

В конце апреля, выступая на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», Путин указал на то, что в России за последние годы было принято свыше 10 федеральных законов по историко-мемориальной тематике. Он предложил создать при парламентском собрании РФ и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне. Главной задачей комиссии, отметил он, должна стать консолидация общественных и политических сил вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне и подвигах советского народа.