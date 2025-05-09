Москва, 9 мая, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Расчет участников спецоперации прошел по Красной площади в рамках парада Победы. Трансляцию вело ИА Регнум.

Александр Вильф/РИА Новости

«Под знаменами боевых частей проходят парадные расчеты участников специальной военной операции. В парадном строю 20 Героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач», — отметил диктор мероприятия.

Бойцы пронесли знамена группировок войск, участвующих в спецоперации, и военных округов.

Часть бойцов СВО вместе с президентом России Владимиром Путиным смотрели парад с главной трибуны. Глава государства лично пожал им руки.

Как передавало ИА Регнум, в 10:00 мск 9 мая на Красной площади начался военный парад в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Программа парада включила в себя вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление Верховного главнокомандующего и минуту молчания. Затем торжественным маршем прошли почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие, оркестр и военная техника.

Участие в параде приняли более 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Среди них около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

Бойцы СВО стали почетными участниками торжественных парадов и акций памяти, которые 9 мая проходят по всей стране — от Москвы до Камчатки. Их подвиги, по словам президента, ничем не отличаются от подвигов советских воинов во времена Великой Отечественной войны. Защита Родины была и остается священным долгом россиян, подчеркивал Путин.