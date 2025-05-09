Москва, 9 мая, 2025, 11:55 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади завершился торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего в параде приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, среди них около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад Победы на Красной площади министр обороны России Андрей Белоусов. На торжествах он был в строгом черном костюме.

Сначала по брусчатке прошагали парадные расчёты, почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие. Затем проследовала военная техника ― танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, а также комплексы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».

Впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

Над Москвой пролетела группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29, «Русские витязи» на Су-30СМ и шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над российской столицей в цвета российского триколора.

Завершился торжественный парад под песню «День Победы». Композицию исполнил сводный оркестр.

После официального завершения президент России Владимир Путин поговорил с командирами расчетов, участвовавших в прохождении войск.

Как передавало ИА Регнум, Россия 9 мая празднует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В честь этого знаменательного события на Красной площади состоялся торжественный военный парад. Участие в нем приняли военнослужащие Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств.

Также по Красной площади прошли парадные расчеты стран Содружества Независимых Государств и дружественных иностранных государств. Открыл колонну иностранных военнослужащих парадный расчет Азербайджана. За ним мимо трибун промаршировали расчеты военнослужащих Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы.

Выступая перед собравшимися, президент РФ отметил, что День Победы является главным праздником для народа России.