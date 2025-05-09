На Красной площади в Москве завершился парад в честь 80-летия Победы
Москва, 9 мая, 2025, 11:55 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади завершился торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего в параде приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, среди них около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.
Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад Победы на Красной площади министр обороны России Андрей Белоусов. На торжествах он был в строгом черном костюме.
Сначала по брусчатке прошагали парадные расчёты, почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие. Затем проследовала военная техника ― танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, а также комплексы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».
Впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».
Над Москвой пролетела группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29, «Русские витязи» на Су-30СМ и шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над российской столицей в цвета российского триколора.
Завершился торжественный парад под песню «День Победы». Композицию исполнил сводный оркестр.
После официального завершения президент России Владимир Путин поговорил с командирами расчетов, участвовавших в прохождении войск.
Как передавало ИА Регнум, Россия 9 мая празднует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В честь этого знаменательного события на Красной площади состоялся торжественный военный парад. Участие в нем приняли военнослужащие Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств.
Также по Красной площади прошли парадные расчеты стран Содружества Независимых Государств и дружественных иностранных государств. Открыл колонну иностранных военнослужащих парадный расчет Азербайджана. За ним мимо трибун промаршировали расчеты военнослужащих Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы.
Выступая перед собравшимися, президент РФ отметил, что День Победы является главным праздником для народа России.