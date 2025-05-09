Москва, 9 мая, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе с лидерами иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Кадр из видео

Вскоре после окончания парада на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где сперва почтили минутой молчания память погибших воинов у Вечного огня, а затем возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

На кадрах видно, как в мероприятии принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также многие другие. Цветы для возложения им вручили солдаты Кремлевского полка.

Как передавало ИА Регнум, в 10:00 мск 9 мая на Красной площади начался военный парад в честь юбилея Победы в Великой отечественной войне. Программа парада включила в себя вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление Верховного главнокомандующего и минуту молчания. Затем торжественным маршем прошли почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие, оркестр и военная техника.

Участие в параде приняло более 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Среди них около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров ― главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Республики Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.