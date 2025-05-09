Москва, 9 мая, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожал руки участникам спецоперации, присутствовавшим на параде Победы.

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Бойцы СВО вместе с главой государства смотрели парад с главной трибуны.

Кроме того, свыше 1,5 тыс. участников спецоперации прошли по Красной площади в составе парадного расчета. Среди них было 20 героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы СВО стали почетными участниками торжественных парадов и акций памяти, которые 9 мая проходят по всей стране — от Москвы до Камчатки. Их подвиги, по словам президента, ничем не отличаются от подвигов советских воинов во времена Великой Отечественной войны. Защита Родины была и остается священным долгом россиян, подчеркивал Путин.

Россия 9 мая празднует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В 10:00 мск на Красной площади начался торжественный военный парад. Участие в нем приняли более 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств.