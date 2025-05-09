Пхеньян, 9 мая, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил посольство РФ в Пхеньяне и поздравил россиян с годовщиной Победы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Владимир Смирнов/РИА Новости

«Победа советского народа над фашизмом оказала беспрецедентное и определяющее влияние на судьбу и будущее всего человечества», — отметил он в своей речи.

Он также заявил, что Пхеньян и Москва всегда будут вместе, отметив выход стратегических отношений между государствами на новый уровень. По его словам, теперь Россия и КНДР не просто стратегические партнеры, а настоящие братья по оружию.

Помимо дочери, северокорейского лидера сопровождали высокопоставленные чиновники и партийные служащие.

Как передавало ИА Регнум, ранее Ким Чен Ын назвал священной миссией участие северокорейской армии в освобождении курского приграничья от украинских формирований. Герои КНДР боролись там за справедливость, подчеркнул глава государства.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего северокорейского коллегу и военнослужащих за помощь в разгроме врага в Курской области. Российский лидер подчеркнул, что участие КНДР в освобождении территории РФ соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.