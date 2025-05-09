Москва, 9 мая, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади, пообщался с военными из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

кадр из видео

На трибунах во время шествия они сидели в первом ряду в качестве гостей. Во время общения они поздравили главу государства с Днем Победы. Российский лидер в свою очередь передал наилучшие пожелания всем бойцам из КНДР.

«Всем вашим бойцам ― самые наилучшие пожелания», ― сказал Путин.

Кроме того, президент поздравил делегацию КНДР с Днем Победы.

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Как передавало ИА Регнум, Россия 9 мая празднует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В честь этого знаменательного события на Красной площади состоялся торжественный военный парад. Участие в нем приняли более 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Особое место было отведено участникам специальной военной операции, в составе парадных расчетов их около 1,5 тыс.

Также по Красной площади прошли парадные расчеты стран Содружества Независимых Государств и дружественных иностранных государств.

Военные КНДР внесли вклад в успех операции по освобождению Курской области. О полном вытеснении Вооруженных сил Украины с территории региона начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ 26 апреля.

Российский лидер поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына и военнослужащих Корейской народной армии за помощь в разгроме противника. Он подчеркнул, что участие КНДР в освобождении российской территории соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.

Лидер КНДР в свою очередь назвал священной миссией участие страны в освобождении курского приграничья от украинских захватчиков, а участвовавших в этом корейских бойцов — героями. Они боролись за справедливость, подчеркнул глава государства.