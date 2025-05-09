Москва, 9 мая, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Аэропорт Саратова возобновил работу в штатном режиме. Ранее введенные ограничения сняты. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ведомости/ТАСС

«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», ― написал он в Telegram-канале.

Представитель федерального агентства пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как передавало ИА Регнум, ограничения в аэропорту Саратова начали действовать с 6:45 мск 9 мая.

Также 9 мая работу приостановил аэропорт в городе Бугульме в Татарстане. Здесь ограничения ввели в 08:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. С 07:50 мск не принимает и не отравляет рейсы воздушная гавань Бегишево в Нижнекамске.

С 6 на 7 мая временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также в воздушных гаванях ряда городов, включая Нижний Новгород, Сочи, Калугу, Тамбов и Ярославль. В Ассоциации туроператоров России заявили, что ограничения в работе аэропортов повлияли на минимум 350 рейсов и затронули около 60 тыс. пассажиров.

8 мая гражданская авиация России возобновила выполнение рейсов. Уточнялось, что причиной сбоя стали ограничений на использование воздушного пространства, в основном в районах столичного региона.