Москва, 9 мая, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов принял парад Победы на Красной площади в строгом черном костюме. Трансляцию парада ведет ИА Регнум.

Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости

На кадрах трансляции видно, как глава оборонного ведомства въехал на Красную площадь на черном кабриолете Aurus в черном официальном костюме, украшенном георгиевской лентой.

При этом ранее Белоусов не стал отвечать, будет ли он на параде в штатском или военной форме.

Как передавало ИА Регнум, парад традиционно начался в 10:00 по московскому времени, он продлится два часа. Его транслируют крупнейшие российские телеканалы. Кроме того, следить за главным событием дня можно на онлайн-платформах или на больших экранах, установленных в центре и в каждом округе Москвы.

Программа парада включает вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление главы государства и минуту молчания. Затем торжественным маршем пройдут почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие и оркестр.

Участие в параде Победы на Красной площади принимают более 11,5 тыс. военнослужащих, среди них около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.