Москва, 9 мая, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов Великой Отечественной войны, их искреннюю любовь к Родине, решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на параде по случаю 80-й годовщины Победы.

РИА Новости/Алексей Куденко

«Придадим этим традициям, этому великому наследию самое главное в нашем сердце и передадим это будущим поколениям», — сказал Путин.

Российский народ будет опираться на свое единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя Родины, её величия и процветания, добавил глава государства.

«Слава народу-победителю! С праздником! С Днём Великой Победы!» — завершил свое выступление президент.

Россия 9 мая празднует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В 10:00 мск на Красной площади начался торжественный военный парад. Участие в нем принимают более 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Особое место отведено участникам специальной военной операции, в составе парадных расчетов их около 1,5 тысячи.