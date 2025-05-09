Москва, 9 мая, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Разгром нацизма стал результатом общих усилий, в том числе Победу приблизило открытие США второго фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед участниками парада Победы на Красной площади.

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«Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира вершился общими усилиями стран Объединенных наций», — отметил российский лидер.

Путин также заявил, что открытие американцами второго фронта в Европе летом 1944 года приблизило победу во Второй мировой войне. При этом глава государства подчеркнул, что решающие сражения, среди которых Сталинградская битва, Курская битва и многие другие, прошли именно на территории СССР.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления Путин отметил, что именно советские войска определили исход всей Второй мировой войны, и Россия не позволит оболгать истинных победителей нацизма.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, хотя эта война закончилась 2 сентября 1945 года, когда Красная армия разгромила японскую армию. Тогда он заявил, что США якобы делали для победы «несравнимо больше», чем любая другая страна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова Трампа опубликовала ряд официальных заявлений бывшего президента США Франклина Рузвельта, где он указывал на главную роль СССР в победе над нацистской Германией и ее союзниками. Тогдашний американский лидер признал, что Красная армия уничтожила больше вражеских сил, чем все остальные страны вместе взятые.