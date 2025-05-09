Москва, 9 мая, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Народы СССР проявили массовый героизм в борьбе с нацизмом и вместе несли тяжелую ношу войны. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая торжественный парад в Москве по случаю 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

РИА Новости

Он напомнил, что Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, мирно трудившихся до начала войны, взяли в руки оружие и стояли насмерть. Их безоговорочные победы определили исход всей Второй мировой войны.

«Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую тяжёлую ношу войны», — отметил Путин.

Россияне чтят каждого ветерана Великой Отечественной войны и склоняют головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу, добавил глава государства и объявил минуту молчания.

Россия 9 мая празднует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В 10:00 мск на Красной площади начался торжественный военный парад. Участие в нем принимают более 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Особое место отведено участникам специальной военной операции, в составе парадных расчетов их около 1,5 тысячи.