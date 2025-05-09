Москва, 9 мая, 2025, 10:33 — ИА Регнум. День Победы является главным праздником для народа России. Об этом в ходе парада Победы на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая, как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас», ― указал глава государства.

Он добавил, что в стране верно хранят память об этих исторических триумфальных событиях.

Как передавало ИА Регнум, в 10:00 мск 9 мая на Красной площади начался военный парад в честь юбилея Победы в Великой отечественной войне. Программа парада включает вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление Верховного главнокомандующего и минуту молчания. Затем торжественным маршем пройдут почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие, оркестр и военная техника.

Участие в параде принимают более 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Среди них около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

После парада состоится традиционное совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Далее запланирован официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей.

Перед началом военного парада Путин встретил в Кремле лидеров иностранных государств, которые прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Гербовом зале российский лидер лично приветствовал глав зарубежных стран и пожал каждому из них руку.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров ― главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Республики Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит изменили решение и не посетят торжества. Алиев останется в республике из-за мероприятий, посвященных памяти его отца Гейдара Алиева, а глава Лаоса не прилетит, поскольку заболел тяжелой формой коронавируса.