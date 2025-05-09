Москва, 9 мая, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Россия навсегда останется несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади.

Илья Питалев/РИА Новости

Он напомнил, что отцы, деды и прадеды тех, кто живет сегодня, спасли Отечество и завещали им защищать Родину. Россияне помнят уроки Второй мировой войны и никогда не согласятся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

«Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей», — подчеркнул Путин.

На стороне России правда и справедливость. Весь народ поддерживает участников специальной военной операции, вся страна гордится их смелостью и решимостью, силой духа, которая всегда приносила только победу, добавил президент.

Россия 9 мая празднует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В 10:00 мск на Красной площади начался торжественный военный парад. Участие в нем принимают более 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Особое место отведено участникам специальной военной операции, в составе парадных расчетов их около 1,5 тысячи.