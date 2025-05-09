Москва, 9 мая, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Именно советские войска определили исход всей Второй мировой войны, и Россия не позволит оболгать истинных победителей нацизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками парада Победы на Красной площади.

РИА Новости/Петр Бернштейн

«Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах. Определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, мужеством защитников Белоруссии, которые первыми встретили врага, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска», — отметил российский лидер.

Путин также заявил, что Россия никогда не согласится с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

Как передавало ИА Регнум, Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчеркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных ознакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.

В сентябре прошлого года президент России указал на то, что в последние годы зарубежные политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. Он отнес этот вопрос к сфере безопасности страны.