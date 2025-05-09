Путин: именно советские войска определили исход Второй мировой войны
Москва, 9 мая, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Именно советские войска определили исход всей Второй мировой войны, и Россия не позволит оболгать истинных победителей нацизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед участниками парада Победы на Красной площади.
«Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах. Определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, мужеством защитников Белоруссии, которые первыми встретили врага, стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилева, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска», — отметил российский лидер.
Путин также заявил, что Россия никогда не согласится с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.
Как передавало ИА Регнум, Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчеркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных ознакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.
В сентябре прошлого года президент России указал на то, что в последние годы зарубежные политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. Он отнес этот вопрос к сфере безопасности страны.