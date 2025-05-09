Москва, 9 мая, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин заявил, что россияне преклоняются перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества.

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Открывая торжественный парад на Красной площади, он поздравил граждан, ветеранов, военнослужащих и гостей праздника с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества», — сказал Путин.

Для россиян, наследников победителей, праздник 9 Мая — родной и самый главный. Страна верно хранит память о войне, о том, как отцы, деды и прадеды спасли Отечество, добавил он.

Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей, подчеркнул глава государства.

9 мая в России празднуют 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В 10:00 мск на Красной площади начался торжественный военный парад. Участие в нем принимают более 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Особое место отведено участникам специальной военной операции, в составе парадных расчетов их около 1,5 тысячи.