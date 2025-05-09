Москва, 9 мая, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Советский Союз ценой миллионов жизней завоевал свободу и мир для всего человечества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед участниками парада Победы на Красной площади.

Евгений Халдей/ТАСС

«Сегодня всех нас объединяет чувство радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления глава государства также заявил, что именно советские войска определили исход всей Второй мировой войны, и Россия не позволит оболгать истинных победителей нацизма. По словам Путина, миллионы граждан СССР определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, а также многих других.

Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчеркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных ознакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.