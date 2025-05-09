Москва, 9 мая, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Участие в параде Победы на Красной площади принимают более 11,5 тыс. военнослужащих, среди них около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«Сегодня в военном параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в мероприятии принимают участие около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, парад традиционно начался в 10:00 по московскому времени, он продлится два часа. Его транслируют крупнейшие российские телеканалы. Кроме того, следить за главным событием дня можно на онлайн-платформах или на больших экранах, установленных в центре и в каждом округе Москвы.

Программа парада включает вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление главы государства и минуту молчания. Затем торжественным маршем пройдут почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие и оркестр.

Особое место в составе парадных расчетов отведено участникам специальной военной операции.