Ватикан, 9 мая, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Конклав римско-католической церкви избрал нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Об этом объявил французский кардинал Доминик Мамберти, выступив с балкона Собора Святого Петра перед собравшимися на одноименной площади в Ватикане.

IMAGO/Antonio Balasco/Global Look Press

Это первый американец, ставший главой католической церкви. Папу римского выбирали 133 кардинала католической церкви.

После этого к верующим обратился сам понтифик. В своей первой речи новый папа римский поблагодарил своего предшественника — папу Франциска и призвал католиков строить мосты диалога для достижения мира.

«Мир да будет со всеми вами! Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей Земли. Мир вам!» —сказал Лев XIV.

Роберт Фрэнсис Прево родился в 1955 году в Чикаго. Он является членом Августинского ордена. Прево был рукоположен в священники в 1982 году. В течение нескольких лет он находился в составе миссии ордена в Перу. В 2001 году Прево избрали настоятелем ордена.

В 2014 году он был рукоположен в епископы. Папа римский Франциск возвёл Прево в сан кардинала за два с половиной месяца до своей смерти — 6 февраля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 мая поздравил Льва XIV с избранием. Он выразил уверенность, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей.

Российский лидер пожелал папе успехов в выполнении возложенной на него высокой миссии, доброго здоровья и благополучия.

Папа Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Конклав был открыт 7 мая. Первые два тура голосования (7 и 8 мая) не принесли результата, из трубы Сикстинской капеллы шёл чёрный дым. Белый дым (сигнал об избрании папы) появился после третьего тура вечером 8 мая.

Эксперты не называли Прево в числе главных кандидатов. Таковыми считались госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, филиппинский кардинал Луис Антонио Гокима Тагле, президент конференции епископов Италии кардинал Маттео Дзуппи, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла и французский кардинал Жан-Марк Авелин.