Москва, 9 мая, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы и отметила их особую силу — умение прощать.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Думая о всех жертвах и страданиях Советского Союза, столкнувшегося с вторжением немецких танков, солдат многих европейских народов, я поражаюсь доброте русских по отношению к агрессорам. Ваша способность прощать и жить дальше демонстрирует особую силу», — указала она в публикации в своем Telegram-канале.

Кнайсль пожелала всем радостного и мирного праздника, а также сообщила, что сама планирует отпраздновать День Победы в деревне перед мемориалом со множеством имен.

Как передавало ИА Регнум, экс-глава МИД Австрии покинула родную страну в сентябре 2020 года, уехав во Францию, однако там её продолжили преследовать, и Кнайсль некоторое время проживала в Ливане. Дипломат переехала в Россию в 2023 году и поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области.

Кнайсль назвала Россию более безопасной, свободной и нормальной, чем другие страны. Она добавила, что в РФ может спокойно гулять с собакой в позднее время, в отличие от большинства европейских государств. По её словам, это является проявлением свободы, основанным на высоком уровне безопасности в стране. Кнайсль рассказала, что в Австрии её преследовали из-за сотрудничества с Россией и даже хотели лишить гражданства.