Москва, 9 мая, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Торжественный парад начался на Красной площади в Москве. Россия празднует 80-летие победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Кадр из видео

Парад традиционно начался в 10:00 по московскому времени, он продлится два часа. Его транслируют крупнейшие российские телеканалы. Кроме того, следить за главным событием дня можно на онлайн-платформах или на больших экранах, установленных в центре и в каждом округе Москвы.

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Программа парада включает вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление главы государства и минуту молчания. Затем торжественным маршем пройдут почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие и оркестр.

Особое место в составе парадных расчетов отведено участникам специальной военной операции.

По брусчатке пройдет военная техника разных эпох, возглавит колонну боевых машин легендарный танк Т-34. Ожидается, что по традиции завершит парад пролет авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

На парад прибыли зарубежные лидеры. Президент России Владимир Путин встретил их в Кремле.

В числе прибывших — премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Кроме того, участие в торжествах по случаю 80-летия Победы принимают лидеры Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Как сообщало ИА Регнум, готовиться к 80-му юбилею Победы начали заранее. Указ о проведении празднования президент Путин подписал 31 июля 2023 года. Он указал на всемирно-историческое значение победы советского народа над гитлеровской Германией и поручил Российскому организационному комитету «Победа» координировать деятельность по подготовке торжественных мероприятий. В сентябре того же года на заседании оргкомитета «Победа» Путин поручил сделать их не только яркими и торжественными, но и наполнить глубоким содержанием.

Позже глава государства объявил 2025-й Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Он пояснил, что так россияне почтят память о подвигах всех своих предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.