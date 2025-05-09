Москва, 9 мая, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретил в Кремле лидеров иностранных государств, которые прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/РИА Новости

В Гербовом зале российский лидер лично приветствовал глав зарубежных стран и пожал каждому из них руку.

Из Кремля лидеры проследуют на Красную площадь и займут места на трибунах.

Как передавало ИА Регнум, одними из первых в Кремль 9 мая приехали президенты Бразилии и Абхазии Луис Инасиу Лула да Силва и Бадра Гунба, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Военный парад начался в 10:00 по московскому времени и продлится около двух часов. Программа парада включает вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление президента России, Верховного главнокомандующего, и минуту молчания. Затем торжественным маршем пройдут почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие, оркестр и военная техника.

После парада состоится традиционное совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Далее запланирован официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Кроме того, участие в торжествах по случаю 80-летия Победы примут лидеры Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Позже Ушаков уточнил, что президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит изменили решение и не посетят торжества.