Якутск, 9 мая, 2025, 10:07 — ИА Регнум. Десятки тысяч жителей Якутии приняли участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая. Они прошли по улицам столицы и районов республики с портретами предков, защищавших на полях сражений Родину и трудившихся в тылу. Только в Якутске шествие объединило более 50 тысяч человек. Одним из участников стал и глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что с большой гордостью и ответственностью пронёс портрет своего деда — Андрея Титовича Титарова, который сражался под Сталинградом, был пулемётчиком 932-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии 65-й армии Донского фронта.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев прошёл в Бессмертном полку с портретом деда-фронтовика

«Бессмертный полк» — это большое событие, замечательная традиция нового времени, в ходе которой жители городов и сёл Якутии и всей нашей России проходят в шествии с портретами героев своей семьи. Наши родные, которые ковали Победу и на фронте, и в тылу, сегодня снова были в строю. Это единение людей, которое образует тот монолит, который называется российской нацией», — подчеркнул Айсен Николаев.

Он напомнил, что дело, за которое сражались, воевали советские воины, продолжается. И бойцы-якутяне на передовой в ходе специальной военной операции тоже принимают участие в «Бессмертном полку», снимая видеообращения с портретами своих дедов и прадедов. Эти ролики активно распространяются в социальных сетях и, судя по комментариям, вызывают большой эмоциональный отклик у жителей республики.

«Наша страна становится сильнее и могущественнее», — подчеркнул глава Якутии.

Как и всегда, вся республика активно участвует в акции «Бессмертный полк», используя все возможные форматы. Проводятся автопробеги «Бессмертного полка» с портретами фронтовиков. В пригородных маршрутах в автобусах можно увидеть портреты тружеников тыла — героев города трудовой доблести Якутска. Портреты своих героев жители Якутии размещают на своих автомобилях, публикуют в статусах в социальных сетях. Многие участвуют в акции «Бессмертный полк онлайн.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Бессмертный полк традиционно сплотил всех якутян 9 мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Единство якутян в сохранении памяти о подвиге предков проявилось повсеместно: в четырёх улусах — Аллаиховском, Нюрбинском, Олекминском и Ленском — шествие проходит не только в административных центрах, но и во всех посёлках а также наслегах — якутских сельских общинах.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 8 мая, свыше 11 тысяч жителей Якутии разных возрастов и поколений приняли участие во всероссийской патриотической акции «Вальс Победы». Впервые за 11-летнюю историю этого масштабного мероприятия более 5,5 тысячи пар в костюмах времен Великой Отечественной войны собрались на проспекте Ленина в Якутске и станцевали вальс.