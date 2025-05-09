Москва, 9 мая, 2025, 09:45 — ИА Регнум. Долг российских граждан — быть достойными бессмертного подвига героев Великой Отечественной войны. Об этом говорится в поздравлении президента Владимира Путина патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю 80-й годовщины Победы, опубликованному на сайте Московской (городской) епархии Русской православной церкви.

РИА Новости/ Илья Наймушин

Глава государства отметил, что юбилей Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне — знаменательное, поистине историческое событие. Восемьдесят лет назад отцы, деды и прадеды ныне живущих россиян отстояли свободу и независимость Родины, сокрушили нацизм, спасли Европу и мир благодаря мужеству, воле и несгибаемой силе духа.

«Наш нравственный, патриотический долг — быть достойными их бессмертного подвига, с честью служить России», — подчеркнул Путин.

Он пожелал предстоятелю РПЦ успехов и всего самого доброго.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая Путин лично встретил лидеров дружественных государств, прибывших в Кремль на официальный обед и концерт в честь празднования 80-летия Великой Победы. Глава государства приветствовал зарубежных коллег рукопожатием, а некоторых, например президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, даже по-дружески обнял. После короткой беседы Путин сфотографировался с гостями, а дамам в составе иностранных делегаций вручил букеты цветов.