Вашингтон, 9 мая, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Американская администрация вместе с партнерами введет дополнительные санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня. Об этом после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил президент США Дональд Трамп.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press

Глава Белого дома добавил, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются. По словам Трампа, Вашингтон требует, «в идеале», 30-дневного безоговорочного прекращения огня. Он также выразил надежду на то, что обе стороны будут соблюдать перемирие и нести ответственность «за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров».

«Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США считает, что прекращение огня должно в перспективе привести к мирному соглашению. Трамп подчеркнул, что весь процесс можно реализовать очень быстро, и заявил о готовности подключиться в любой момент, если его помощь окажется необходимой.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 8 мая сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом. По информации украинских СМИ, глава киевского режима заявил, что готов к 30-дневному перемирию «хоть с сегодняшнего дня», а также к переговорам в любом формате, однако только после того, как Россия покажет серьёзность своих намерений завершить военный действия, начав с полного и безусловного прекращения огня.

В свою очередь американский лидер подтвердил желание завершить конфликт, а также указал на готовность содействовать прекращению огня.

28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ. Перемирие вступило в силу в 00:00 мск 8 мая и завершится в 00:00 мск 11 мая. На это время Вооруженные силы России остановили все боевые действия.

Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии и даже выступил с угрозами атаковать парад Победы. В Минобороны РФ подтвердили, что украинские формирования не прекращали боевые действия. По данным ведомства, с начала суток 8 мая зафиксировали 488 нарушений со стороны ВСУ.