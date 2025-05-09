Москва, 9 мая, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Вучич: я сдержал обещание и приехал на День ПобедыПрезидент Сербии Александр Вучич рассказал, что выполнил обещание, данное президенту России Владимиру Путину, и прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

РИА Новости/Александр Кряжев Президент Сербии Александр Вучич

«Я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что я сказал», — заявил Вучич в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал видео в Telegram-канале.

Он отметил, что у Сербии есть большая задача по сохранению памяти о Победе в Великой Отечественной войне, и подчеркнул, что гордится ролью сербского народа в этой победе.

Вучич выразил благодарность российской стороне за теплый прием и гостеприимство.

Ранее сербский лидер опубликовал кадры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который также прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю юбилея Победы.

Как сообщало ИА Регнум, Литва и Латвия не пропустили самолет Вучича на пути в РФ и спецборт на пути в Москву сделал вынужденную посадку в Баку. Глава государства прибыл в российскую столицу 7 мая.