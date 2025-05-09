Москва, 9 мая, 2025, 09:20 — ИА Регнум. Лидеры зарубежных государств прибывают в Кремль для участия в военном параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Олег Елков/ТАСС

Одними из первых приехали президенты Бразилии и Абхазии Луис Инасиу Лула да Силва и Бадра Гунба, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Из Кремля главы государств проследуют на Красную площадь и займут места на трибунах.

Военный парад начнется в 10:00 по московскому времени и продлится около двух часов. Программа парада включает вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина и минуту молчания. Затем торжественным маршем пройдут почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие, оркестр и военная техника.

После парада состоится традиционное совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Далее запланирован официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Кроме того, участие в торжествах по случаю 80-летия Победы примут лидеры Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Позже Ушаков уточнил, что президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит изменили решение и не посетят торжества.

Празднование 80-летия Победы открыл военный парад в Петропавловке-Камчатском. К участникам парада обратился командующий войсками и силами на северо-востоке РФ вице-адмирал Александр Юлдашев. Всего в парадном строю прошли около 1,1 тыс. военнослужащих, а также сотрудники погрануправления ФСБ России, Росгвардии, МЧС, УМВД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Большом Кремлевском дворце состоится прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю 80-летия Победы.