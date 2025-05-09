Пекин, 9 мая, 2025, 09:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили украинский кризис и другие темы в неформальной беседе, сообщила пресс-служба МИД КНР.

РИА Новости/Михаил Метцель

Лидеры обменялись мнениями во время чаепития в Кремле 8 мая, говорится в сообщении.

«Си Цзиньпин отметил, что в том, что касается украинского кризиса, Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности и придерживается ее», — проинформировало внешнеполитическое ведомство.

Си Цзиньпин отметил, что, по мнению Пекина, разумные озабоченности в области безопасности всех стран должны быть учтены. Необходимо устранять коренные причины кризиса, указал он.

Китайский лидер подчеркнул, что его страна приветствует все усилия, направленные на достижение мира, и ожидает, что справедливое, долговечное, обязательное, приемлемое для всех сторон мирное соглашение будет достигнуто путем переговоров.