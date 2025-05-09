Москва, 9 мая, 2025, 09:03 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади ведутся последние приготовления к торжественному параду в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ИА Регнум

Шествие начнётся в 10:00 мск и продлится около двух часов. К месту проведения парада военные и техника прибыли заранее. Военнослужащие поправляют форму, выстаиваются в колонны и маршируют к отправной точке.

Сначала торжественным маршем пройдут почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие и оркестр. Особое место в составе парадных расчетов отведено участникам специальной военной операции.

Также на парад в Москве приглашены воинские подразделения из дружественных стран. По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 государств: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Кроме того, участие в торжествах по случаю 80-летия Победы примут лидеры Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

На следующий день Ушаков уточнил, что президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит изменили решение и не посетят торжества.

Ряд лидеров уже прибыли в Москву. В частности, 8 мая прилетели президенты Республики Сербской и Белоруссии Милорад Додик и Александр Лукашенко, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Празднование 80-летия Победы открыл военный парад в Петропавловке-Камчатском. К участникам парада обратился командующий войсками и силами на северо-востоке РФ вице-адмирал Александр Юлдашев. Всего в парадном строю прошли около 1,1 тыс. военнослужащих частей Объединенного командования войск и сил на северо-востоке России, а также сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, Росгвардии, МЧС, УМВД, женщины-военнослужащие.