Москва, 9 мая, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Аэропорт в городе Бугульма в Татарстане приостановил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — отметил Кореняко.

Он уточнил, что ограничения введены в 08:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Саратове и Нижнекамске.