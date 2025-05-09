Росавиация приостановила работу аэропорта в Бугульме
Москва, 9 мая, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Аэропорт в городе Бугульма в Татарстане приостановил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — отметил Кореняко.
Он уточнил, что ограничения введены в 08:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Саратове и Нижнекамске.