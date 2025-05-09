Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области
Белгород, 9 мая, 2025, 08:47 — ИА Регнум. Здание областного правительства в Белгороде подверглось беспилотной атаке, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
кадр из видео
«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет», — написал Гладков.
На месте работают оперативные службы. Праздничные мероприятия проводятся по плану в условиях максимальных мер безопасности, добавил глава региона.
На опубликованных Гладковым кадрах видны обломки беспилотного аппарата.