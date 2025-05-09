Петропавловск-Камчатский, 9 мая, 2025, 08:43 — ИА Регнум. В столице Камчатского края прошел военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он стартовал в 10:00 (01:00 мск) на главной площади города воинской славы Петропавловска-Камчатского.

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Впервые праздничное мероприятие открыла колонна барабанщиков — курсантов Камчатского государственного технического университета. За ними прошагала рота почетного караула. Также впервые по площади прошли юные казаки из числа учащихся профильных классов.

К участникам парада обратился командующий войсками и силами на северо-востоке РФ вице-адмирал Александр Юлдашев. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил жителей региона с праздником Великой Победы.

Всего в парадном строю прошли около 1,1 тыс. военнослужащих частей Объединенного командования войск и сил на северо-востоке России, а также сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, Росгвардии, МЧС, УМВД, женщины-военнослужащие.

В 13:00 (04:00 мск) на центральной улице Петропавловска-Камчатского прошло шествие «Бессмертного полка». Праздничные мероприятия завершатся салютом.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. На следующий день Ушков уточнил, что президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит изменили решение и не посетят торжества.

Ряд лидеров уже прибыли в Москву. В частности, 8 мая прилетели президенты Республики Сербской и Белоруссии Милорад Додик и Александр Лукашенко, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На время торжеств по случаю Дня Победы президент России Владимир Путин объявил перемирие. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы. Он добавил, что киевский режим не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад Победы 9 мая в Москве.

Отвечая на угрозы Зеленского, президент Кубы подчеркнул, что зарубежные политики не боятся приезжать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, потому что они считают это правильным и верят в то, что делают.