Москва, 9 мая, 2025, 08:19 — ИА Регнум. Аэропорт Бегишево в Нижнекамске приостановил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — отметил Кореняко.

Он уточнил, что ограничения введены в 07:50 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Саратова.