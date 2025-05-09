Нью-Дели, 9 мая, 2025, 08:27 — ИА Регнум. Индийская армия в ночь с 8 на 9 мая успешно отразила атаки пакистанских дронов и других средств поражения в приграничных районах. Об этом сообщило министерство обороны страны.

DPA/Global Look Press

«Атаки беспилотников были эффективно отражены, и на них был дан достойный ответ», ― говорится в сообщении минобороны в социальной сети Х.

Также отмечалось, что индийская армия сохраняет приверженность защите суверенитета и территориальной целостности страны.

«На все подлые замыслы будет дан решительный ответ», ― указали в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

6 мая Индия также начала военную операцию «Синдур» против террористической инфраструктуры на территории Пакистана. В Исламабаде в то же время заявили, что удары были нанесены по гражданским объектам.

8 мая осведомленный источник телеканала CNN в службе безопасности Пакистана заявил, что на границе Индии и Пакистана прошёл воздушный бой с участием 125 истребителей. По этим данным, в ходе одного из крупнейших и самых продолжительных в новейшей истории авиации боя, который длился больше часа, было сбито пять индийских самолётов. За это время ни одна сторона не покидала своего воздушного пространства, а ракетные удары наносились на расстоянии до 160 км.

9 мая индийские ВМС в рамках «операции возмездия» ударили по многочисленным целям на территории Пакистана в Аравийском море.

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский заявил в беседе с ИА Регнум, что дальнейшее обострение конфликта между Индией и Пакистаном не отвечает интересам ни одной из стран. Эксперт напомнил, что кашмирский конфликт идёт 78 лет, сейчас он так же далёк от разрешения, как в 1947 году.