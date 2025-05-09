Захарова напомнила празднующим 9 Мая украинцам о борьбе предков
Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев не сдаваться, несмотря на давление
Москва, 9 мая, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Празднующим 9 Мая жителям Украины и Молдавии, вопреки давлению и запретам, нужно не сдаваться и помнить о самоотверженной борьбе предков за будущее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Не сдавайтесь, потому что за вами ваше поколение. Просто откройте ваши фотоальбомы, посмотрите глаза в глаза вашим предкам, вашим дедам, прадедам, вашим бабушкам, прабабушкам. Вспомните, как они встали на защиту мира, как они самоотверженно боролись — кто-то на передовой на фронте, кто-то в тылу», — призвала Захарова в интервью ТАСС.
Дипломат попросила украинцев и молдаван быть сильными в отстаивании истины. Она добавила, что на Украине, оказывается, ветеранам Великой Отечественной войны медали можно носить только на внутренней стороне пиджаков. Также под запретом исполнение песен Победы на русском языке и ношение георгиевской ленты. Несмотря на все тяжести, сдаваться ради будущего поколения нельзя, подчеркнула Захарова.
Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Мария Захарова подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский своими фактическими угрозами терактов на День Победы в очередной раз подтвердил террористическую сущность киевского режима и фактически расписался в предательстве собственного народа. Он предал собственного деда-фронтовика, он предал всё и всех, добавила она.
В 2023 году Зеленский инициировал на Украине отмену празднования Дня Победы 9 мая. Он заявлял, что акт о безоговорочной капитуляции вермахта вступил в силу именно 8 мая 1945 года. 1 и 9 мая на Украине объявлены рабочими днями.
Запрет на ношение георгиевской ленты в Молдавии вступил в силу в апреле 2022 года. Конституционный суд республики постановил, что эта мера не нарушает законодательство. Судья Домника Маноле пояснила, что георгиевскую ленту можно носить и демонстрировать для иллюстрации исторического материала, но только не для «оправдания военных преступлений или агрессии».