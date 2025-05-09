Москва, 9 мая, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Празднующим 9 Мая жителям Украины и Молдавии, вопреки давлению и запретам, нужно не сдаваться и помнить о самоотверженной борьбе предков за будущее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Не сдавайтесь, потому что за вами ваше поколение. Просто откройте ваши фотоальбомы, посмотрите глаза в глаза вашим предкам, вашим дедам, прадедам, вашим бабушкам, прабабушкам. Вспомните, как они встали на защиту мира, как они самоотверженно боролись — кто-то на передовой на фронте, кто-то в тылу», — призвала Захарова в интервью ТАСС.

Дипломат попросила украинцев и молдаван быть сильными в отстаивании истины. Она добавила, что на Украине, оказывается, ветеранам Великой Отечественной войны медали можно носить только на внутренней стороне пиджаков. Также под запретом исполнение песен Победы на русском языке и ношение георгиевской ленты. Несмотря на все тяжести, сдаваться ради будущего поколения нельзя, подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Мария Захарова подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский своими фактическими угрозами терактов на День Победы в очередной раз подтвердил террористическую сущность киевского режима и фактически расписался в предательстве собственного народа. Он предал собственного деда-фронтовика, он предал всё и всех, добавила она.

В 2023 году Зеленский инициировал на Украине отмену празднования Дня Победы 9 мая. Он заявлял, что акт о безоговорочной капитуляции вермахта вступил в силу именно 8 мая 1945 года. 1 и 9 мая на Украине объявлены рабочими днями.

Запрет на ношение георгиевской ленты в Молдавии вступил в силу в апреле 2022 года. Конституционный суд республики постановил, что эта мера не нарушает законодательство. Судья Домника Маноле пояснила, что георгиевскую ленту можно носить и демонстрировать для иллюстрации исторического материала, но только не для «оправдания военных преступлений или агрессии».