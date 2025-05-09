Саратов, 9 мая, 2025, 07:34 — ИА Регнум. Временные ограничения введены в аэропорту Саратова. Об этом 9 мая сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он уточнил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасных перелетов.

Как передавало ИА Регнум, с 6 на 7 мая временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также в воздушных гаванях ряда городов, включая Нижний Новгород, Сочи, Калугу, Тамбов и Ярославль. В Ассоциации туроператоров России заявили, что ограничения в работе аэропортов повлияли на минимум 350 рейсов и затронули около 60 тыс. пассажиров.

8 мая гражданская авиация России возобновила выполнение рейсов. Уточнялось, что причиной сбоя стали ограничений на использование воздушного пространства, в основном в районах столичного региона.