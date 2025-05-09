Лондон, 9 мая, 2025, 07:51 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу не стоит возвышать роль своей страны в Победе во Второй мировой войне и пытаться переписывать историю. Об этом заявил экс-депутат британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Москва

«Вклад американский войск в разгром Гитлера был ценным, доблестным и благородным, но незначительным по сравнению с вкладом, внесенным Красной армией тогдашнего СССР», — пояснил он на YouTube-канале.

По мнению Галлоуэя, Трампу нужно воздержаться от заявлений о победе американцев над нацистами, поскольку практически каждый человек в России и во всем бывшем Советском Союзе потерял кого-то в этой войне. И если бы не советские солдаты, то самого главу Белого дома и многих других людей в лучшем случае держали бы в концентрационном лагере, а в худшем — сожгли, подчеркнул эксперт.

«Если бы не Россия, мы бы с вами разговаривали сегодня вечером по-немецки. Это чистая правда. За исключением того, что мы бы не разговаривали, потому что не было бы никакой свободы», — подытожил политик.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп, выступая в Белом доме 7 мая, признал роль России в Победе во Второй мировой войне в качестве крупного фактора, однако уточнил, что победу тогда якобы одержали американцы. Он заявил, что США были доминирующей силой, и посетовал, что его граждане не празднуют этот день.

Ранее американский лидер объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, хотя эта война закончилась 2 сентября 1945 года, когда Красная армия разгромила японские войска. По его словам, Вашингтон сделал для победы «несравнимо больше», чем любая другая сторона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, напомнил, что на СССР легла основная тяжесть борьбы с фашизмом и советский народ заплатил самую большую цену. Военные действия, в которых погибли миллионы людей, проходили на другом континенте от США. Он уточнил, что Россия также помнит помощь американцев, но уже полностью расплатилась за американский ленд-лиз.