Россия отмечает 9 мая — 80-ю годовщину Победы над нацисткой Германией. Торжественные парады и акции памяти проходят по всей стране — от Москвы до Камчатки. Почётными участниками памятных мероприятий стали бойцы специальной военной операции (СВО). Их подвиги, по словам президента Владимира Путина, ничем не отличаются от подвигов советских военных во времена Великой Отечественной войны. Во все времена защита Родины была и остается священным долгом россиян.

РИА Новости/ Сергей Гунеев

Более полутора тысяч участников специальной военной операции стали участниками торжественного парада в Москве, сообщило Минобороны.

По случаю Дня Победы с ночи 8 мая боевые действия в зоне проведения СВО полностью прекращены на 72 часа. Минобороны накануне подтвердило: перемирие, объявленное Верховным главнокомандующим, строго соблюдается. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами. Российская сторона рассчитывала, что и украинская пойдёт на такой же шаг. Но глава киевского режима Владимир Зеленский его отверг и выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) только в первый день перемирия допустили почти 500 нарушений режима прекращения огня, информировало Минобороны. О том, что 8 мая враг девять раз попытался прорваться вглубь территории России на направлении посёлков Тёткино и Новый Путь Курской области, сообщает 9 мая Telegram-канал группировки войск «Север».

«Вооруженные силы Российской Федерации зеркально отреагировали на нарушения ВСУ», — пояснили бойцы.

Тем временем военнослужащие группировки войск «Восток» провели автопробег и поздравили с Днём Победы жителей Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963894" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Военнослужащие группировки войск «Восток» провели автопробег, посвящённый Великой Победе

Видеокадры того, как мирные граждане с радостью принимали гостей и выходили на улицы, чтобы лично поблагодарить военнослужащих Вооруженных сил России, оборонное ведомство опубликовало 9 мая.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.