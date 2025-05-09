Москва, 9 мая, 2025, 07:15 — ИА Регнум. Распитие алкогольных напитков, нарушение режима тишины и правил пожарной безопасности во время пикника грозит штрафом. Об этом сообщил юрист Иван Соловьёв.

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«В общественных местах (город, парк) запрещено распивать спиртные напитки. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тыс. рублей», — уточнил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что для отдыхающих в городе или на территории садоводств за нарушение режима тишины после определённого времени также грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей — в зависимости от региона.

Соловьёв напомнил и о запрете разводить костры и устанавливать мангалы в парках, скверах, городских садах и на балконах без специально оборудованных мест для открытого огня.

«Если вы решили устроить пикник в лесу, необходимо помнить, что огонь нельзя разводить в молодых хвойных лесах, на местах, где раньше был пожар, в повреждённых участках леса, торфяниках, под деревьями и там, где много сухих веток или не убраны остатки спиленных деревьев», — добавил он.

Для нарушителей пожарной безопасности предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей, а при нарушении в условиях особого противопожарного режима — от 10 до 20 тыс. рублей, заключил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника лесного пожара на 100 га в Забайкальском крае. По данным МВД, перед тем как возникло возгорание в районе села Бургень Читинского района, местный житель посещал свои сенокосные угодья и намеренно поджёг сухую траву.

После потери контроля над пламенем мужчина уехал, никому не сообщив. Огонь быстро перекинулся с травы на деревья. Возгорание удалось потушить лишь на третий день, ущерб составил 152 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит штраф до 2 млн рублей либо лишение свободы до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.