Пекин, 9 мая, 2025, 06:53 — ИА Регнум. Объем торговли между Китаем и Россией с января по апрель снизился на 7,5% в годовом исчислении. Об этом сообщило главное таможенное управление КНР.

Отмечается, что товарооборот между двумя странами упал до $71,12 млрд. Кроме того, экспорт китайских товаров в Россию за четыре месяца сократился на 5,3% и составил $30,81 млрд. Объем импорта также снизился на 9,1% — до $40,31 млрд.

В декабре 2024 года посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что структура торговли между Россией и Китаем продолжает оптимизироваться. По его словам, в России популярны китайские смартфоны, телевизоры и холодильники, а в Китае — российская говядина, молочные продукты и другие продукты питания.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной проблемой для развития торговых отношений между Москвой и Пекином остаются трудности при проведении взаимных расчётов. При этом глава государства уточнял, что товарооборот между странами почти на 90% обслуживается в юанях и рублях.