Москва, 9 мая, 2025, 07:03 — ИА Регнум. В конце майских праздников в южной части Сибири возможны природные пожары. Об этом заявил эксперт по лесам, устойчивому лесному хозяйству и пожарам проекта «Земля касается каждого» Алексей Ярошенко.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

«Есть регионы, вызывающие серьёзные опасения именно сейчас. Это юг Сибири, особенно Томская, Новосибирская, Иркутская области, Алтайский и Забайкальский края, Бурятия, и в меньшей степени — юг Европейской части страны», — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

По его словам, чрезвычайная ситуация с пожарами в Забайкалье, Бурятии и Якутии с большей долей вероятности сохранится, а пожары могут постепенно появиться там, где растаял снег. В средней же полосе будет в основном прохладная погода и уровень риска возгораний останется низким, хотя не исключены торфяные пожары из-за палов сухой травы.

Ярошенко заключил, что в целом по стране количество и площади пожаров сокращаются. Однако прогноз по лесным пожарам на 2025 год неблагоприятный, предупредил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии проинформировала, что площадь лесных пожаров в республике за сутки выросла до 24,7 тыс. га. Всего в регионе действует 18 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах.

В Забайкальском крае 23 апреля ввели режим ЧС. 25 апреля в МЧС РФ заявили, что с начала пожароопасного периода в регионе были защищены 30 населённых пунктов от огня. 27 апреля самолеты Ил-76 прибыли в Забайкальский край для тушения пожаров. Президент Владимир Путин также потребовал своевременно реагировать на лесные пожары в России и не допускать тяжёлых последствий.