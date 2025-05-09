Бухарест, 9 мая, 2025, 06:21 — ИА Регнум. Киев должен выплатить Бухаресту компенсацию за оказанную военную помощь украинской армии. Об этом заявил кандидат в президенты Румынии Джордже Симион.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Мы не нуждаемся в Украине, Украина нуждается в нас. Поэтому необходимо уважать национальные и религиозные права полумиллиона румын, проживающих на Украине. И мы, конечно, хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях», — передает телеканал Digi24 его слова.

Симион добавил, что речь идёт о выплатах за подаренную киевскому режиму экс-президентом Румынии Клаусом Йоханнисом систему Patriot и другие расходы, которые были профинансированы за счёт налогов румынских граждан. Румыния не намерена тратить деньги на другую страну, власти сосредоточатся на собственном населении, заверил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая в первом туре президентских выборов в Румынии победу одержал ультраправый кандидат Симион. По итогам подсчёта голосов политик заручился поддержкой 40,96% избирателей. Явка избирателей составила 53,21%.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, на которых победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Эти результаты отменили из-за жалоб общественных организаций, кандидатов и госструктур. При этом Джорджеску назвал такое решение суда госпереворотом и отметил, что правосудие в стране утратило суть.

В июне 2024 года Высший совет национальной обороны Румынии принял решение передать Украине ракетную систему Patriot с учётом «значительного ухудшения ситуации с безопасностью» на Украине и последствий этой тенденции для всего региона. Отмечалось, что Бухарест координировал решение с союзниками по НАТО. В начале сентября передача ЗРК была одобрена правительством и парламентом.