Улан-Удэ, 9 мая, 2025, 05:46 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла до 24,7 тыс. га. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

«По оперативным данным, утром 9 мая действует 18 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на общей площади 24 698 га… Причина возникновения — неосторожное обращение с огнем… Угрозы населенным пунктам нет, пожары низкой интенсивности», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.

На 8 мая в республике насчитывался 21 лесной пожар на площади в 10,6 тыс. га.

В агентстве также отметили, что два новых возгорания за сутки обнаружили в Еравнинском и Заиграевском районах. К тушению пожаров привлекли 403 человека и 94 единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент РФ Владимир Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары и не допускать тяжелых последствий. Глава МЧС России Александр Куренков доложил главе государства о начале пожароопасного сезона в 69 регионах России.

В ведомстве также уточнили, что наиболее сложная обстановка с лесными пожарами наблюдается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском и Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.