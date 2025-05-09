Москва, 9 мая, 2025, 05:54 — ИА Регнум. Внешнее вмешательство не сможет помешать развитию российско-китайского сотрудничества. Об этом 8 мая заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Пока Китай и Россия сохраняют стратегическую стабильность и придерживаются стратегического сотрудничества, никакие силы не смогут остановить развитие и возрождение наших стран», — отметил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Также китайский лидер указал, что взаимодействие Москвы и Пекина обеспечит взаимную дружбу народов, передающуюся поколениям, и никакие внешние силы не помешают многополярности и экономической глобализации мира при партнёрстве двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая Путин, приветствуя китайского коллегу в начале переговоров, назвал его дорогим другом и заявил, что рад встрече. Российский лидер отметил, что отношения двух стран носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер.

По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений Москвы и Пекина. Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, а переговоры с китайским коллегой были продуктивными.

Председатель КНР прибыл с визитом в Москву с 7 по 10 мая. Он также примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.