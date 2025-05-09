Москва, 9 мая, 2025, 05:13 — ИА Регнум. Иностранные гости, приглашенные на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Москве, должны понять, что для россиян этот день — святой. Об этом 9 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Когда мы приглашаем лидеров стран, мы, безусловно, хотим не только провести мероприятие важное, нужное, историческое. Мы хотим, чтобы они разделили с нами этот праздник — святой для нас, для каждого. Чтобы они стали частью этой атмосферы. Чтобы они нас поняли», — рассказала она в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, не стоит воспринимать праздник Победы только как международное протокольное мероприятие.

Как передавало ИА Регнум, в Москву на церемонию ожидают лидеров из 29 стран. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, парадные расчеты из 13 стран также примут участие в параде на Красной площади.

Многие иностранные делегации уже прибыли в российскую столицу. В частности, президент РФ Владимир Путин уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и рядом других руководителей.

Путин также отмечал, что День Победы в Великой Отечественной войне является триумфом российского и советского народов. Он сообщил, что война коснулась почти каждой семьи, при этом потери РСФСР в войне составили около 70%. Российский лидер указывал, что в России и многих республиках бывшего Советского Союза День Победы — один из наиболее значимых праздников, а разгром фашизма является их общим достоянием.