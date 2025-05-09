Захарова: иностранные гости должны понять святость Дня Победы для россиян
Москва, 9 мая, 2025, 05:13 — ИА Регнум. Иностранные гости, приглашенные на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Москве, должны понять, что для россиян этот день — святой. Об этом 9 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Когда мы приглашаем лидеров стран, мы, безусловно, хотим не только провести мероприятие важное, нужное, историческое. Мы хотим, чтобы они разделили с нами этот праздник — святой для нас, для каждого. Чтобы они стали частью этой атмосферы. Чтобы они нас поняли», — рассказала она в беседе с ТАСС.
По словам дипломата, не стоит воспринимать праздник Победы только как международное протокольное мероприятие.
Как передавало ИА Регнум, в Москву на церемонию ожидают лидеров из 29 стран. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, парадные расчеты из 13 стран также примут участие в параде на Красной площади.
Многие иностранные делегации уже прибыли в российскую столицу. В частности, президент РФ Владимир Путин уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и рядом других руководителей.
Путин также отмечал, что День Победы в Великой Отечественной войне является триумфом российского и советского народов. Он сообщил, что война коснулась почти каждой семьи, при этом потери РСФСР в войне составили около 70%. Российский лидер указывал, что в России и многих республиках бывшего Советского Союза День Победы — один из наиболее значимых праздников, а разгром фашизма является их общим достоянием.