В Петропавловске-Камчатском прошёл парад Победы
Петропавловск-Камчатский, 9 мая, 2025, 05:31 — ИА Регнум. Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл 9 мая в столице Камчатского края.
Колонны парадных расчётов проследовали маршем по площади имени В. И. Ленина, а участников торжественного мероприятия приветствовал командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев.
По окончания шествия жители и гости Петропавловска-Камчатского увидели представление с реконструкцией событий 1941–1945 годов. В центре города также организовали выставку военной техники, а по улицам прошёл «Бессмертный полк» — впервые после трёхлетнего перерыва.
Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что День Победы в Великой Отечественной войне будет широко праздноваться по всей России. Запланировано множество различных мероприятий и проектов к знаменательной дате, добавил он.
Так, в Москве 9 мая в параде на Красной площади примут участие герои спецоперации. Кроме того, на торжестве будут присутствовать 29 приглашённых лидеров иностранных государств.