Петропавловск-Камчатский, 9 мая, 2025, 05:31 — ИА Регнум. Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл 9 мая в столице Камчатского края.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Колонны парадных расчётов проследовали маршем по площади имени В. И. Ленина, а участников торжественного мероприятия приветствовал командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963886" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Петропавловске-Камчатском прошёл парад Победы

По окончания шествия жители и гости Петропавловска-Камчатского увидели представление с реконструкцией событий 1941–1945 годов. В центре города также организовали выставку военной техники, а по улицам прошёл «Бессмертный полк» — впервые после трёхлетнего перерыва.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что День Победы в Великой Отечественной войне будет широко праздноваться по всей России. Запланировано множество различных мероприятий и проектов к знаменательной дате, добавил он.

Так, в Москве 9 мая в параде на Красной площади примут участие герои спецоперации. Кроме того, на торжестве будут присутствовать 29 приглашённых лидеров иностранных государств.