Вашингтон, 9 мая, 2025, 04:55 — ИА Регнум. Претендующая на пост председателя Генассамблеи (ГА) ООН глава МИД ФРГ Анналена Бербок вызывает у Москвы сомнения в объективности и беспристрастности. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«У нас есть серьёзные и обоснованные сомнения в том, что она сможет действовать беспристрастно и отрешившись от национальных подходов своей страны, как это требуется от председателя Генассамблеи, и мы в этом не одиноки», — пояснил дипломат в интервью «РИА Новости».

По его словам, Бербок много всего наговорила и наделала на посту главы министра иностранных дел Германии, что никак не вяжется с поведением председателя ГА ООН.

Как сообщало ИА Регнум, директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов счел назначение Бербок на пост председателя ГА ООН противоречащим интересам стран — участниц организации. В случае избрания она начнёт продвигать национальные интересы Германии и не будет занимать равноудалённую позицию. Руководство Бербок приведёт к дальнейшему углублению разделительных линий в организации и ещё больше снизит её эффективность и международный авторитет, уточнил Логвинов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также удивилась кандидатуре ФРГ, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она напомнила, что дед Бербок был нацистом и, по данным газеты Bild, служил в звании офицера вермахта. Бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген также назвал бесстыдством выдвижение кандидатуры Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН.