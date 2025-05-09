Вашингтон, 9 мая, 2025, 04:31 — ИА Регнум. Режиссер сериалов «Твин Пикс» и «Карточный домик» Джеймс Фоули умер на 72-м году жизни. Об этом 8 мая сообщил журнал The Hollywood Reporter.

«Представитель Фоули сообщил в четверг, что он «мирно скончался во сне в начале этой недели» в своем доме в Лос-Анджелесе после «многолетней борьбы» с раком мозга», — говорится в материале.

Среди его известных работ такие кинокартины, как «Бесстрашный» (1984), «Гленгарри Глен Росс» (1992), «Идеальный незнакомец» (2007), а также «На пятьдесят оттенков темнее» (2017), «Пятьдесят оттенков свободы» (2018) и сериал «Ганнибал» (2013).