Москва, 9 мая, 2025, 04:19 — ИА Регнум. Три варианта заявлений немецкого министерства иностранных дел отличаются в зависимости от языка. На это 8 мая обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Англоязычный аккаунт МИД ФРГ сегодня — в день, когда Запад празднует конец Второй мировой войны в Европе, — отметился постами на трёх языках (русском, французском и английском)… Заявления на трёх языках звучат по-разному. Типичная для Запада практика сегрегации людей», — написала она в Telegram-канале.

Захарова уточнила, что по-французски и по-английски немецкие дипломаты, кроме прочего, извиняются ещё и за Холокост, а по-русски — только за некий «цивилизационный разлом». Дипломат поинтересовалась у немецкого МИД причиной отсутствия слов сожаления и раскаяния за зверства режима Гитлера перед русскоязычной аудиторией.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая МИД Германии опубликовало сообщение на нескольких языках, включая русский, в соцсети X по случаю 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. В нём Берлин выразил благодарность странам-союзникам за освобождение от нацизма, не называя их при этом. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что историческая ответственность за цивилизационный разлом и память о миллионах жертв обязывает Германию со всей решимостью защищать мир и свободу в Европе.

5 апреля Захарова заявила, что глава МИД Германии Анналена Бербок повторяет практики нацистской Германии по сегрегации евреев и выдворению мирных жителей по этнонациональному принципу. Дипломат подчеркнула, что по сути речь идёт о возрождении нацизма. Она также напомнила, что претендующая на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН Бербок рекомендовала не приглашать представителей России и Белоруссии на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, а также выдворять россиян и белорусов с праздника.